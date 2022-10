Actiecomité Kerkeveld tekent beroep aan tegen nieuwe vergunning voor exploitatie zandgroeve: “De problemen blijven exact hetzelfde”

HuldenbergActiecomité Kerkeveld heeft beroep aangetekend tegen de vergunning die de provincie verleend heeft aan ontginningsbedrijf De Kock uit Overijse voor de exploitatie van de zandgroeve in Neerijse. Het conflict tussen de buurtbewoners en nv De Kock sleept al jaren aan, maar een einde lijkt nog niet meteen in zicht. “We hadden dit helaas verwacht. Eender wat we doen, het is nooit goed genoeg voor het actiecomité”, vertelt Marijke De Kock.

Zandgroeve Kerkeveld in Neerijse, gelegen tussen de Langestraat, Kleine Puystraat en Ganzemansstraat wordt uitgebaat sinds de jaren tachtig, maar sinds 2009 mocht nv De Kock de 18 hectare grote zandgroeve eigenlijk niet meer uitbaten wegens het gebrek aan een milieuvergunning. Die werd door de Raad van State sinds 2009 maar liefst vijf keer vernietigd op basis van de klachten van het actiecomité. Evenveel keer reikte toenmalig minister van Milieu Joke Schauvliege opnieuw een vergunning uit zodat De Kock toch kon voortwerken, hoewel de Raad van State het telkens bewezen vond dat die activiteiten de buurt onleefbaar en onveilig maakten. Uiteindelijk sloot de zandgroeve in Neerijse pas in 2017, tot grote opluchting van de buurtbewoners. Het nieuwe projectvoorstel tot exploitatie van de zandgroeve in Neerijse van ontginningsbedrijf De Kock werd in januari 2022 aan de buurtbewoners voorgesteld, maar dat viel opnieuw niet in goede aarde. De provincie verleende afgelopen zomer een vergunning aan De Kock, maar daartegen tekent actiecomité Kerkeveld beroep aan.

Quote Het is heel spijtig. Ik heb het gevoel dat eender wat we doen, het nooit goed genoeg zal zijn. Een gulden middenweg is blijkbaar niet haalbaar. Dit blijft een zware financiële domper voor ons. Marijke De Kock

“Het is eigenlijk een ‘light’-versie van hun plan in 2009", vertelt Peter Singulé. “Er is een vergunning verleend, maar volgens ons heeft de provincie zicht laten paaien. Er zouden nog altijd meer dan honderd vrachtwagens per dag in smalle rustige straten, zonder fietspad en met gevaarlijke bochten, rijden. Dertig minuten voor en na de schooluren zal er niet gereden worden, maar het blijft een heel gevaarlijke en onleefbare situatie voor de buurtbewoners. Dat kan je echt niet maken en daarom hebben we beroep aangetekend. Minister Zuhal Demir (N-VA) zal nu een beslissing moeten nemen en we verwachten dat zij consequent zal zijn in haar beleid. Het projectvoorstel van 2009 van nv De Kock loopt ook nog altijd, maar dat heeft minister Demir nu dus ook geweigerd. Daartegen heeft De Kock beroep aangetekend.”

Wordt de zandgroeve in Neerijse ooit opnieuw in gebruik genomen?

“We hadden dit helaas verwacht, ja”, zucht Marijke De Kock. “Met dit nieuwe projectvoorstel hebben we ons uiterste best gedaan om rekening te houden met de buurtbewoners en al hun opmerkingen. Zo is het aantal vrachtwagens dat zal rijden aanzienlijk gedaald, houden we rekening met de schooluren en het landschap, en ligt de uitbatingszone op minstens honderd meter van de aangrenzende percelen. We hebben veel toegevingen gedaan en eigenlijk betwijfel ik of het actiecomité het volledige dossier wel heeft doorgelezen. Het is heel spijtig. Ik heb het gevoel dat eender wat we doen, het nooit goed genoeg zal zijn. Een gulden middenweg is blijkbaar niet haalbaar. Dit blijft een zware financiële domper voor ons. We hebben enkel omwille van juridische redenen beroep aangetekend tegen de weigering van het dossier uit 2009. Onze focus ligt op het nieuwe projectvoorstel van 2022 en we hopen dat we binnenkort aan de slag kunnen met de vergunning die de provincie ons heeft verleend.”

