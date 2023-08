UZA plaatst voor het eerst twee terugbe­taal­de tongzenuw­sti­mu­la­tors tegen slaapapneu

Gisteren, woensdag 23 augustus, werden in het UZA voor het eerst twee terugbetaalde implantaties uitgevoerd van een tongzenuwstimulator tegen slaapapneu. Deze geavanceerde techniek werd in 1996 in wereldprimeur voor het eerst in het UZA toegepast en werd tot voor kort niet terugbetaald.