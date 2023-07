WEER. Vanochtend kans op bewolking in Hove

Rodenbach­school rolt rode loper uit voor afscheidne­men­de Juf Rosemarijn

Alsof ze een bekende filmster was. Zo werd juf Rosemarijn De Cleene op haar laatste werkdag voor haar pensioen ontvangen op de Albrecht Rodenbachschool in Hove. “Na al die jaren van goede zorgen voor onze leerlingen verdiende juf Rosemarijn het wel eens om in de kijker te staan”, klonk het op school.