WEER. Heldere ochtend in Hove

Oude cinemazaal is nu interieur­win­kel: “Je voelt de grandeur van weleer”

Interieurzaak Ambertree, gevestigd in de oude cinemazaal Agora aan de Kioskplaats in Hoboken, heeft een ambitieus renovatieproject uitgevoerd waarmee het historische pand nog beter tot zijn recht komt. Het art-nouveaupand, dat stamt uit 1910 en oorspronkelijk dienst deed als theaterzaal, kreeg in 1924 de functie van cinemazaal. Tot in 1994 bleef de zaal actief als bioscoop, waarna ze werd omgevormd tot handelspand en in 2015 de deuren opende als Ambertree. Vandaag vindt de officiële heropening plaats.