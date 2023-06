WEER. Helder weer in Hove vanochtend

KIJK. Metalheads kreunen onder en genieten van de warmte op Graspop: “Ik zou liever helemaal topless gaan...”

Het startschot van Graspop 2023 is gegeven. Om 11.30 uur liepen de eerste bezoekers de festivalweide op richting hun favoriete podia. Maar met het kwik dat net als de vorige jaren weer in de richting van de 30 graden Celsius kruipt, zal het ook dit jaar weer een gevecht tegen de warmte worden. En die warmte laat de in het zwart geklede festivalgangers niet bepaald koud. “Ik heb altijd een paraplu bij me!”