WEER. Helder weer in Hove vanochtend

Belgisch Kampioen­schap Beerpong nog steeds op zoek naar nieuwe locatie in Antwerpen: “Gelijkna­mig evenement in West-Vlaanderen gaat om ándere organisa­tie”

Het ‘BK Beerpong’ vindt eind deze zomer voor het eerst plaats in het West-Vlaamse Lichtervelde na zes edities in de Antwerpse Zappa. Maar in tegenstelling tot eerdere berichten, gaat het níet om een verhuis, wél om een totaal andere organisatie die de noemer ‘BK Beerpong’ claimde, nadat het evenement niet meer in een gesubsidieerde zaal als Zappa mocht doorgaan in Antwerpen, omdat het zou aanzetten tot alcoholmisbruik. “Terwijl de stad zelf Bollekesfeesten organiseert, zet dat dan niet aan tot drankmisbruik?”