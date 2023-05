WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Hove vanochtend

Klok Antwerpse Kathedraal staat stil door technisch probleem en wordt pas na pinkster­week­end hersteld

Wie in het centrum van Antwerpen het uur probeert af te lezen van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, is eraan voor de moeite. De klok van de kathedraal is stilgevallen en dat zal nog een aantal dagen zo blijven. Het probleem, een klein onderdeel in de aandrijvingsmotor, kan pas dinsdag opgelost worden.