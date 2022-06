Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs geeft lezing over open ruimte in Hove en Vlaanderen op 12 juni

Erik Wieërs is architect-filosoof en medeoprichter van het bureau Collectief Noord architecten. In 2020 volgde hij Leo Van Broeck op als Vlaams Bouwmeester. Als rasechte Hovenaar heeft Wieërs heel zijn jeugd doorgebracht in het dorp. “Hij kan daarom uitstekend inzoomen op een aantal plaatselijke hete hangijzers zoals de Matexi-verkaveling in Coveliers-Noord met actiegroep Wild van Hoof, de opmaak van het nieuw Ruimtelijk Beleidsplan of de realisatie van sociale woningen in Hove”, zegt Diederik Vandendriessche, fractieleider van Hove Beweegt. “Wieërs heeft in zijn beleidsvisie ook al regelmatig stilgestaan bij de ruimtelijke ontwikkeling van het platteland en de dorpen in Vlaanderen. Met andere woorden: een ideale sparringpartner voor een denkdag over de open ruimte in Hove.”