Merksemna­ren kunnen deelnemen aan wijkbudget voor verbinden­de buurtpro­jec­ten

Met het wijkbudget van 10.000 euro geeft het district Merksem ondernemende bewoners de kans om zich actief in te zetten in hun straat, wijk of buurt. Elke Merksemnaar kan samen met minstens vier andere buurtbewoners online en voor 1 november een project indienen.