Inloophuis Dementie geopend in hartje Antwerpen

In het centrum van Antwerpen is woensdag een Inloopcentrum Dementie geopend in het dagcentrum van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Van Antwerpen. Mensen met dementie of een vermoeden van dementie kunnen er terecht voor informatie of contact met lotgenoten. Het project moet voornamelijk sociaal isolement voorkomen.