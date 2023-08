Drugsver­slaaf­de dief riskeert zes jaar cel voor 39 feiten: “Ik steel om mijn verslaving te bekostigen”

Marouane B.T. is dinsdag voor de rechtbank in Antwerpen verschenen voor 39 feiten van voornamelijk diefstal. De dertiger had het vooral op (elektrische) fietsen gemunt. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel voor de diefstallen en nog eens twaalf maanden voor geweldpleging.