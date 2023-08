Aantal leerlingen Edegemse zomer­school stijgt opnieuw

Net als 205 andere gemeentes in Vlaanderen en Brussel organiseerde ook Edegem een zomerschool. Het was de derde keer dat Edegem mee op die kar sprong. In de tweede helft van augustus kwamen er dagelijks meer dan veertig lagereschoolkinderen naar de zomerschool.