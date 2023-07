Prijs van een huis met meer dan tien procent gezakt in Hove

Derde Rap op Stapkan­toor opent in Borgerhout: “Hopen hier zoveel mogelijk mensen in armoede te helpen ontsnappen aan de stress van het dagelijkse leven en even te genieten van vakantie”

Een uitstap naar de Zoo of een weekend naar de Ardennen is vele Antwerpenaren met migratieroots in armoede niet gegund. Onder de vleugels van Mama Bolingo en het Internationaal Comité kunnen ze vanaf 7 augustus dan ook terecht in een nieuwe Rap Op Stapkantoor in Borgerhout: “Op school kunnen ze dan, net als alle kinderen, meespreken over hun vrije tijd en uitstappen tijdens de vakantie”, aldus de initiatiefnemers.