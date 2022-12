Nieuwe kledingwinkel geopend in Hove: “Met Bold Baguette verkopen we elegante én betaalbare merken”

Het koppel uit Edegem startte in 2018 met hun kledingwebshop. “Mijn vriendin Charlotte vond het moeilijk om feestelijke kleedjes te vinden die betaalbaar zijn. Met dat idee is ze op zoek gegaan naar leuke merken met prijzen onder de 150 euro. Samen hebben we onze webshop uitgebouwd in bijberoep. Het bleek al snel een succes, mede dankzij de coronacrisis waardoor iedereen plots online kocht”, legt Michael uit. Naast vrouwenmode verkopen ze ook decoratie. “Dat zijn bijvoorbeeld leuke kaarsen, kandelaars of vazen. Tijdens deze periode ideaal als kerstgeschenk.”

Positieve reacties

Deze zomer verkochten Charlotte en Michael hun kledij in een pop-uppand in Knokke. “We wilden overgaan naar de volgende fase. In Knokke verkochten we voor het eerst onze kledij in een fysieke winkel. Ook dat was een succes. De klanten waren heel enthousiast over de collectie. In september kriebelde het weer om een stap verder te zetten en zagen we een winkelpand in Hove. Daar openden we enkele weken geleden onze winkel. De eerste reacties waren gelukkig heel positief.”