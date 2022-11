Landschapspark Frijthout krijgt er 3.800 nieuwe bomen bij: “Met dit park blijven we aan onze toekomst bouwen”

Landschapspark Frijthout is de groene long in het noordoosten van Hove, op de grens met Boechout en Mortsel. Het gebied van 22 hectare was vroeger in private handen. De lokale besturen van de verschillende gemeenten rondom het park en Stichting Kempens Landschap kochten doorheen de jaren het gebied langzamerhand op, met het huidige vrij toegankelijke landschapspark als resultaat.

Samenwerking

“Landschapspark Frijthout is een mooi voorbeeld van wat je kan verwezenlijken over gemeentegrenzen heen als een landschapsorganisatie zoals Stichting Kempens Landschap met verschillende lokale besturen de handen in elkaar slaat”, zegt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap.

“We creëerden inmiddels verschillende biotopen en zorgden met de verlegging van de Koude Beek voor een betere waterbuffering. De boomplantactie is dan ook een volgende stap in de verdere ontwikkeling van het park.”

3.800 bomen

Het toekomstige bos komt op het perceel naast de speelzone te liggen. Daar worden liefst 3.800 bomen aangeplant. “Het is een mengeling van wintereiken, zomerlindes, boswilgen, haagbeuken en ratelpopulieren”, zegt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “Het gaat nu nog om jonge takjes. Na enkele jaren bekijken we welke van die jonge bomen het meest beloftevol zijn. Die geven we alle kansen om zich verder te ontwikkelen tot een bos.”

Volgens burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) is de ontwikkeling van het park nog niet helemaal afgerond. “De plantactie is voor ons als gemeente dan ook een sterk signaal. Dit jaar bestaan we namelijk 750 jaar en kunnen we terugkijken op een rijk verleden. Tegelijkertijd blijven we met dit park aan onze toekomst bouwen. En dat willen we samen doen met onze inwoners. Ik roep dan ook al onze inwoners op om op zondag 27 november mee de handen uit de mouwen te steken.”

De plantactie vindt plaats op zondag 27 november vanaf 10 uur op het perceel naast de speelzone. Vrijwilligers kunnen zich melden tot zondag 20 november via hove.be.

