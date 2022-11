Landschapspark Frijthout is bijna één hectare bos rijker: “Het park is volledig ingeburgerd in Hove”

Uitgerust met schoppen staken tientallen Hovenaars met groene vingers zondag de handen uit de mouwen in het landschapspark. Dat was nodig, want er moest bijna één hectare bos aangeplant worden. “Vandaag hebben we een mengeling van wintereiken, zomerlindes, boswilgen, haagbeuken en ratelpopulieren aangeplant. Dat zijn nu nog jonge takjes. Die geven we enkele jaren de kans om verder uit te groeien. De meest succesvolle laten we dan verder ontwikkelen tot een bos,” vertelt Jan De Haes gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap.

De boomplantactie kadert in de verdere ontwikkeling van Landschapspark Frijthout en gebeurt in samenwerking met de Bosgroep Antwerpse Gordel. “Jaar na jaar kochten we met Stichting Kempens Landschap en de lokale besturen van Hove, Boechout en Mortsel private percelen op. Door die gerichte aankopen hebben we nu een aaneenschakeling van zo’n 22 hectare groen dat de drie gemeenten met elkaar verbindt. Door het verder te ontwikkelen, maken we hier ook waardevol groen van. Zo hebben we de afgelopen jaren ook al geïnvesteerd in een betere waterbuffering en het creëren van verschillende biotopen,” legt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap uit.

Evolutie

Wie vandaag door het Landschapspark wandelt, kan zich nog moeilijk voorstellen dat tot voor enkele jaren dit een lappendeken was van maisvelden en populierbos. “Toen we in 2012 het eerste perceel aankochten, hadden we nooit durven dromen dat we 10 jaar later zo ver zouden staan. Vandaag is het Landschapspark volledig ingeburgerd in onze gemeente. Het is niet alleen een plek waar onze inwoners komen wandelen en ontspannen, het is door de veilige fietsverbinding ook een beetje de ruggengraat door de verschillende gemeenten geworden. Het is een voorbeeld van hoe natuur, recreatie en functionele infrastructuur toch hand in hand kunnen gaan”, aldus een enthousiaste burgemeester Bart Van Couwenberghe.

