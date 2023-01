Kathleen (38) uit Hove biedt antwoord op personeelstekort in thuisverpleging en woonzorgcentra

Column Luc Van der Kelen over het viaduct van Merksem: “Een hallucinan­te catastrofe van twee uur aanschui­ven, wiel na wiel”

De Ring kan er nu 40 jaar tegen. Zonder grootscheepse renovatie, voorspelden de stadsbestuurders in 2004-2005 toen ze klaar waren met de grote heraanleg. Twee jaar werd eraan gewerkt, telkens in de zomermaanden. Voor het eerst werden ingrijpende “Minder hinder”-maatregelen genomen. Bruggen werden over de Singel gelegd, opritten gesloten en het had ook het beoogde effect. Ik heb het verkeer door die aanpak zelfs zelden zo rustig geweten als in die jaren van heraanleg.

28 januari