Hovese bestuur stelt koers bij: “Met energiecrisis lijkt keuze voor nieuw gemeentehuis onverdedigbaar”

HoveDe coalitie N-VA-Fan van Hove heeft gekozen voor een belangrijke bijsturing in haar meerjarenplan. De investeringen voor de renovatie van het gemeentehuis zullen worden bevroren. Hove Beweegt is tevreden met deze beslissing: “De 2,6 miljoen euro van de burger die was voorzien voor het gemeentehuis gaat terug naar de burger.”

Onder impuls van de nieuwe tandem die burgemeester Bart Van Couwenberghe sinds januari vormt met Fan van Hove-schepen Wim Bollaert werd het meerjarenplan van de gemeente grondig doorgelicht. “Het lijkt ons maar meer dan logisch dat we ons eigen beleid permanent en kritisch evalueren. Zeker als je als bestuur, net zoals onze inwoners, van de ene crisis in de andere rolt”, stelt schepen Bollaert.

Na het herbekijken van het meerjarenplan beslisten N-VA en Fan van Hove om de bouwplannen voor het gemeentehuis aan de Geelhandlaan in de koelkast te steken. “Met de energiecrisis en alle stijgende kosten, zoals gas en elektriciteit, van ons gemeentelijk patrimonium lijkt ons de keuze voor een nieuw gemeentehuis onverdedigbaar. Daarom komen we in het najaar met een aangepast meerjarenplan”, vertelt burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA).

Energiebesparende investeringen

Bij het bijgestuurd meerjarenplan zal de focus nog steeds liggen op het uitvoeren van de overblijvende beloftes uit ons bestuursakkoord. “We bevriezen echter de investeringen van het gemeentehuis om te kiezen voor energiebesparende investeringen in ons patrimonium, de jeugdlokalen en kunstacademie”, legt de burgemeester uit. “Het strategisch vastgoedplan dat in september werd goedgekeurd is daar de leidraad voor. Ook het reeds geleverde studiewerk rond het gemeentehuis maakt snelle energetische ingrepen mogelijk. Andere belangrijke verschuivingen gaan naar het uitvoeren van het lokaal energie-en klimaatplan.”

Hove Beweegt is tevreden met deze beslissing. Volgens fractieleider Diederik Vandendriessche kwam deze aankondiging naar aanleiding van het actualiteitsdebat dat vanuit Hove Beweegt werd opgestart. “Het debat ging over de financiële gevolgen van de energiecrisis voor de burgers en de gemeente. Na 4 jaar strijd van Hove Beweegt is het dus eindelijk zover. Er komt nu budget vrij om de transitie naar duurzame energie te realiseren, de gevolgen van de energiecrisis in onze gemeente deftig aan te pakken en de jeugdwerking structureel te ondersteunen met nieuwe lokalen. De 2,6 miljoen euro van de burger die was voorzien voor het gemeentehuis gaat terug naar de burger.”

LEES OOK: