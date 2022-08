Hove zet ZomerEnd Feesten in met geslaagde openingsavond: “We zijn blij met de grote opkomst”

De ZomerEnd Feesten worden georganiseerd door de Middenstandsvereniging Hove Onderneemt in samenwerking met het lokaal bestuur. Deze editie is extra speciaal omdat ze in het teken staat van het 750ste levensjaar van de gemeente. Vrijdag werd het tweedaagse feest ingezet met een stratenloop. Een groep sportievelingen liep samen 750 kilometers door de straten van Hove. Nadien was het tijd voor échte ontspanning met optredens op de podiums aan het Kasteelplein en in de Kapelstraat.

Zanger Christoff ging van start om 19 uur en bracht de sfeer er meteen in. Nadien zorgden de Zomerend Band, Cookies & Cream, Level Six, The Butchers dj’s en dj Guy-Ohm voor een feestelijke avond. Tussendoor kuierde het volk langs de gezellige braderij met kraampjes en kermisattracties. Ook aan de drank- en eetstanden werd goed geconsumeerd. Zowel jong als oud was talrijk aanwezig op deze sfeervolle openingsavond.

Volledig scherm Koen en Christophe waren aanwezig op de openingsavond van de ZomerEnd Feesten. © CVDP

Duvels

Vrienden Koen en Christophe genoten ‘s avonds van enkele Duvels en verschillende optredens. “Ik woon in Berchem maar ben hier opgegroeid, dus het is altijd leuk om naar de ZomerEnd Feesten te komen. Ik wilde ook graag naar Cookies & Cream zien. Verder genieten we van de sfeer, een lekker pak frieten en pintjes. Ik vind het wel jammer dat de Duvels van 33 cl in een glas van 25 cl worden geschonken”, vertelt Koen. Christophe vult aan: “Een ander minpuntje is dat er een tijd geen licht was in de toiletten door een stroompanne. Gelukkig kwam de organisatie te hulp met een zaklamp.” Ook Marco en Sofie waren aanwezig op de openingsavond. “Het is hier leuk met een goed repertoire aan artiesten. Een minpunt is dat er met verschillende bonnen wordt gewerkt aan de twee podia. Verder is alles heel goed georganiseerd!”, zegt Marco.

Geslaagde avond

Ook organisator Jarl Van den Broeck van Middenstandsvereniging Hove Onderneemt spreekt van een geslaagde openingsavond. “We mogen fier zijn op wat we verwezenlijkt hebben. We probeerden om in het kader van 750 jaar Hove de ZomerEnd Feesten andere allure te geven. Daarom zijn er dit jaar bijvoorbeeld twee podiums met elk een eigen programmatie. We zijn ook blij met de opkomst die groter was dan de vrijdagavonden van de edities voor corona”, vertelt hij. Het gebruik van de verschillende soorten bonnen was nieuw dit jaar. “We werden verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken, daarom moesten we een systeem met bonnen toepassen. We leren hieruit en zullen de verschillende bonnen volgend jaar proberen vermijden.”

Ook voor zaterdag verwacht Van den Broeck veel volk. “We hebben een leuke programmatie voorzien. Er komt voor het eerst een reuzenstoet en ‘s avonds sluiten we af met dj Livado, een lokaal talent dat er elk jaar in slaagt om iedereen uit de bol te doen gaan. We mogen dus een mooie 47ste editie van de ZomerEnd Feesten verwachten.”

Volledig scherm Marco en Sofie vonden de openingsavond geslaagd. © CVDP

Volledig scherm Aan de drank- en eetstanden werd goed geconsumeerd. © CVDP

Volledig scherm het aanwezige volk genoot van de animatie. © CVDP

Volledig scherm Het volk kuierde langs de gezellige braderij met kraampjes en kermisattracties. © CVDP

Volledig scherm Het podium in de Kapelstraat. © CVDP

Volledig scherm Het programma van de ZomerEnd Feesten in Hove. © RV

