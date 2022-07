Hove viert geboorte van reuzin Moe Lies: “Voor haar vest waren 42 bollen wol nodig”

Reuzin Moe Lies zal vanaf nu reus Peer De Garde vergezellen. “Ik wilde al jaren een vrouwelijke tegenhanger”, zegt schepen voor erfgoed Gerda Lambrecht. “Moe Lies was een bekend figuur in de gemeente. Ze was hier de eerste vrouwelijke 100-jarige. Die verjaardag werd in 1978 gevierd met een groot feest. Moe Lies was ook de laatste bareelwachter in Hove. We vonden haar daarom een geschikt personage om reus te maken.”