SCHELDE TOLVRIJ. Impuls door twee wereldexpo­si­ties: “Na al die jaren begon het Zuid pas écht te leven”

160 jaar geleden vond een van de belangrijkste momenten in de Antwerpse geschiedenis plaats: in 1863 werd de Scheldetol afgekocht, waardoor de stad aan haar tweede gouden periode begon. Op 16 juli 2023 is dat exact 160 jaar geleden: in deze zesdelige reeks gaan wij met stadsgids Tanguy Ottomer op zoek naar het testament van dat historische moment, en herbeleven we de geschiedenis via plekken in onze stad anno 2023. Deel 5: het Zuid kwam maar niet van de grond, totdat er twee wereldtentoonstellingen werden georganiseerd.