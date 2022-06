Fietstocht van Hove naar Scherpenheuvel

Over een parcours van 110 kilometer gaat het langs mooie landwegen aan een tempo dat voor iedereen haalbaar is. Halfweg de heenrit en de terugrit is er telkens een tussenstop gepland met koffie.

Voor de middagpauze zijn de deelnemers welkom voor een maaltijd in Brasserie St.-Jozef in Scherpenheuvel. Je mag op het terras niet je eigen boterhammen opeten, maar je kan ‘s morgens wel een dagschotel bestellen bij de start van de fietstocht. Bij de brasserie is er ook de mogelijkheid om de batterijen van de elektrische fietsen op te laden.

De fietstocht start op woensdag 6 juli 2022 om 8.30 uur aan het Dienstencentrum van Hove. Terugkomst in Hove is voorzien in de late namiddag

Alle deelnemers moeten een fluohesje dragen en ook een fietshelm wordt aangeraden. Vergeet de batterij van je elektrische fiets niet op te laden en vergeet ook je lader niet mee te nemen.

