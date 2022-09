Cultuurweekend ‘22 zet Hovese culturele verenigingen in de kijker

Het weekend wordt officieel geopend op zaterdag 24 september om 10 uur in zaal Da Capo. Je kan er terecht voor een hapje en een drankje. Aansluitend van 12 tot 17 uur is er in Da Capo en in ontmoetingscentrum De Markgraaf een cultuurbeurs, waar de verschillende verenigingen zich voorstellen. Op zondag 25 september is er eveneens een cultuurbeurs van 10 tot 17 uur in Da Capo en De Markgraaf. Voor de kleinsten is er animatie voorzien op het kerkplein. De toegang is steeds gratis.