Brasserie ‘t Of in Hove viert tiende verjaardag met erg kindvriendelijk feestprogramma

Stadsfesti­val Full Circle palmt voor zesde keer heel Antwerpen in: “Meer dan 150 artiesten op 35 locaties”

Meer dan honderdvijftig, Belgische deejays en live-artiesten, verspreid op 35 locaties over drie dagen. Stadsfestival Full Circle trekt voor de zesde editie alle registers open en wil van 15.000 naar 25.000 bezoekers stijgen in één jaar tijd. De line-up wordt later bekend gemaakt, alsook de locaties, maar Full Circle staat garant om alle Antwerpse danstempels zoals Ampere en Trix te betreken, maar evengoed plekken als M HKA en MAS en foliekes zoals Frituur N°1 of de zogenoemde Vogelmarkt.