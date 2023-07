DRUGSBARON­NEN. Voor 7,3 miljoen euro aan vastgoed in Dubai: hoe ‘verkoper van luxehorlo­ges’ Othman El B. goochelt met fortuin van drugsbende

“Het gevaar dat van deze broers uitgaat, is zeer nabij en zeer ernstig”, stelt de Antwerpse procureur over Othman, Younes en Nordin El B., wiens nichtje Firdaous (11) in februari werd doodgeschoten. Zo werd de jongste broer betrapt op de invoer van 476 kilo coke en leeft de oudste broer van een invaliditeitsuitkering, terwijl hij 1,3 miljoen euro uitgeeft. Ondertussen weet drugsbaron Othman uit de klauwen van het gerecht te blijven.