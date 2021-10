Bastien Burm (26) wil de wereld zijn passie van fotograaf en grafisch vormgever tonen ondanks zijn zware beperking: “Ik wil een rolmodel zijn, letterlijk en figuurlijk”

ANTWERPEN IN BEELD. Escape room Out of the Box overleeft corona niet, veiling­huis op zoek naar overnemer

22 september Escape room Out of the Box op de Frankrijklei - dat net zes escape rooms opende voor corona toesloeg - is failliet. Online veilinghuis Hammertime is op zoek naar een nieuwe uitbater. Het gaat om drie verdiepingen met naast escape rooms ook een vergaderruimte en een skybox met zicht over de stad.