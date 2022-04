Autiploeg Hove Sport speelt eerste toernooi op 16 april: “Een van de tegenstanders is Club Brugge”

Mathias Raeymaekers is coördinator van de autivoetbalploeg van Hove Sport. In 2020 richtte hij de ploeg op als een van de eersten in de provincie Antwerpen. Dat bleek een schot in de roos, want momenteel staan er zelfs al spelers op de wachtlijst. “Dat de vraag naar dergelijke auticlubs groot is , blijkt uit het succes van de werking”, legt Mathias uit.

In de autiploeg voetballen jongeren met allerlei gedragsstoornissen zoals autisme, ADD of ADHD. Het gaat om de doelgroep die valt tussen het reguliere voetbal en het voetbal voor jongeren met een zware beperking. “Met duidelijke afspraken, extra uitleg bij de oefeningen of meer focus zorgen we ervoor dat elke speler mee kan”, legt hij uit.

Zaterdag 16 april zullen de spelers van de autiploeg voor het eerst deelnemen aan een toernooi. “Het wordt een uitdaging, want kinderen met autisme laten voetballen in een toernooikader vraagt heel wat aanpassingen.” De autiploegen van vier clubs zullen het tegen elkaar opnemen. “Een van die clubs is Club Brugge. Dat zij zo’n verre verplaatsing willen maken, maakt duidelijk dat de bekendheid van dergelijke auticlubs klein is. Het aanbod om deze kinderen ook eens van een tornooi te laten proeven, is jammer genoeg ook zeer klein.”

Volledig scherm Mathias Raeymaekers is coördinator van de autiploeg van Hove Sport. © Tessa Kraan