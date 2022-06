Zorgcentrum de Vleugels keert met 16 medailles terug van Special Olympics: “Het gevoel van samen sporten is belangrijker dan de prijzen”

Roeselare Kids concept store Mini Moon wordt dubbel zo groot: “We zijn er vanaf het najaar voor kinderen tot 10 jaar”

Mini Moon wordt in het najaar dubbel zo groot. De zussen Eline en Phebe Depuydt palmen straks ook het naastgelegen winkelpand naast hun kids concept store op De Munt in. Maar Mini Moon wordt niet alleen groter qua oppervlakte, ook het gamma groeit mee. In de huidige winkel zal je de babycollecties van 0 tot 2 jaar kunnen vinden, in het nieuwe pand zal je kunnen shoppen voor kinderen van 2 tot 10 jaar.

21 juni