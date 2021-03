Zijn Emily en Eddy de grootste fans van FC De Kampioenen? “Wij verbouwden onze woonkamer tot kampioenencafé en kijken elke avond naar een aflevering”

Roeselare N-VA Roeselare wil gratis parkeren invoeren om horeca te steunen, maar vangt bot

3 maart Oppositiepartij N-VA wil Roeselare als shopping- en horecastad een duw in de rug geven door het betalend parkeren in het centrum tot eind dit jaar in te perken. N-VA pleit voor twee uur gratis parkeren over de middag en het tijdelijk schrappen van betalend parkeren van donderdag tot en met zaterdag na 17 uur. Volgens schepen Griet Coppé (CD&V) is de horeca geen vragende partij.