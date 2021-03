Zijn Emily en Eddy de grootste fans van F.C. De Kampioenen? “Wij verbouwden onze woonkamer tot café van Pascalleke en kijken élke avond een aflevering”

Oostende Padel, dé hype tijdens de pandemie: clubs en gemeenten leggen volop nieuwe terreinen aan. “Deze sport is een echte blijver”

11:35 Wandelen of fietsen? Vergeet het. Als er één sport is die in de coronamaanden een explosie aan populariteit kent, is het wel padel. Deze racketsport in openlucht, een mix van tennis en squash, is voor velen een ideale uitlaatklep en weet ook (oud-)tennissers te verleiden. “Het is zo’n aangenaam spelletje en je bent er meteen weg mee.” Het succes is de jongste tijd zelfs zo groot, dat verscheidene clubs ledenstops moeten inlassen. Maar tegelijk maken diezelfde clubs werk van extra padelterreinen. Een overzicht.