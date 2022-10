Wie tractorspringkasteel huurt, steunt mucovereniging... en dan is ‘El Tractor’ Tim Declercq niet ver weg

HouthulstBeweging.net verdeelt via de Houthulstse scholen raamaffiches met daarop de slogan ‘Graag traag’. De vereniging koppelt er ook een goed doel aan, namelijk de mucovereniging. Peter van het project is de profrenner Tim Declercq.

In 2006 was er al eens het project ‘Graag traag’ en dat krijgt nu een vervolg met de steun van de gemeente. “De leerlingen van de Houthulstse scholen verdelen de raamaffiches in hun buurt. Als dank krijgen ze een wel heel bijzonder springkasteel”, duidt schepen Erik Verbeure (CD&V).

Het springkasteel is namelijk in de vorm van een tractor en is een aankoop van Evelien Hillewaere uit Merkem. “Ik lijd zelf aan de erfelijke ziekte muco en zet me volop in voor de vzw Belgische vereniging voor strijd tegen mucoviscidose in de hoop dat er ooit een geneesmiddel op de markt komt”, vertelt ze. “Ik organiseer geregeld een tractorpulling voor die vzw, vandaar de keuze voor een tractorspringkasteel.”

En wie in Houthulst tractor zegt, denkt meteen aan Tim Declercq, renner bij het Quick-Step Alpha Vinyl Team. “‘El Tractor’ is namelijk de bijnaam van onze bekende inwoner en hij was er meteen voor te vinden om het peterschap van het project op hem te nemen”, pikt Verbeure in. “Het springkasteel dient niet alleen om de kinderen van de Houthulstse scholen te belonen, maar ook om te verhuren en die opbrengst vloeit terug naar de mucovereniging.”

