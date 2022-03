Werken op til in Akkerstraat en Mosselstraat

Kortrijk/Waregem/Brugge/Roeselare/Oostende/Veurne/Ieper Eerste alarmknop­pen voor slachtof­fers stalking bij West-Vlaam­se politiezo­nes geleverd

In West-Vlaanderen zijn de eerste 145 alarmknoppen voor slachtoffers van levensbedreigende stalking bij de lokale politiezones geleverd. Het is telkens het parket dat zal beslissen over de toekenning na een aanvraag bij een lokale politiezone. West- en Oost-Vlaanderen zijn eerst aan de beurt maar er volgt een nationale uitrol.

23 maart