WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Houthulst

MIJN STAD. Dominiek Dendooven van het In Flanders Field Museum: “Ieper zit vol kleine gelukjes”

Hoewel hij geboren is in Brugge, gestudeerd heeft in Brussel en vaak in het buitenland vertoeft, komt Dominiek Dendooven (52) graag thuis in Ieper. Dominiek begon in 1997 voor het In Flanders Fields Museum te werken, waar hij onder meer onderzoek doet en tentoonstellingen opzet rond de Eerste Wereldoorlog. Een onderwerp dat hem nauw aan het hart ligt, maar dat hij af en toe ook moet loslaten. Een wandeling in het Hoornwerkpark of een biertje in Kaffee Bazaar zijn daarvoor uiterst geschikt. Zijn liefde voor Ieper is wel niet onvoorwaardelijk. “Ik begrijp niet dat koning auto hier heer en meester blijft.”