WEER. Vanochtend kans op helder weer in Houthulst

Werken Boezinge bezorgen omwoners kopzorgen: “Kinderen laveren tussen de graafkra­nen”

Er heerst ongenoegen bij bewoners, handelaars en de school over de werken die momenteel bezig zijn in de dorpskern van Boezinge. Dat zegt althans oppositiepartij CD&V. “Het is er niet veilig voor de schoolgaande jeugd, maar er moet vooral beter gecommuniceerd worden naar de mensen”, aldus raadslid Miquel Gheysens. “Het klopt dat de communicatie tussen de aannemer, bewoners en bestuur momenteel een beetje stroef loopt”, reageert schepen Ives Goudeseune (Vooruit.)