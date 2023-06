WEER. Vanochtend helder weer in Houthulst

Oplichters maken misbruik van man (76) die familie verloor aan ziekte: “Hij nam mijn laptop en bankkaart mee en plots was er 25.000 euro weg”

Een 76-jarige man uit Deerlijk is twee jaar geleden op schandelijke wijze opgelicht door criminelen. De West-Vlaming verloor de voorbije jaren zijn vrouw, zoon en twee kleindochters aan de ziekte van Huntington en net van die tragische levensloop maakten de daders misbruik. “Ik was volledig van de kaart door de manier waarop ze mij hebben aangepakt”, getuigt de zeventiger. En hij was niet de enige, want de bende maakte nog acht andere slachtoffers. Vandaag kennen de daders hun straf.