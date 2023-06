WEER. Kans op zware regen en bewolking in Houthulst vanochtend

Vroegere loketten Diksmuids station krijgen na de zomer smakelijke herbestem­ming

De lokettenzaal van het station in Diksmuide is nu nog leeg maar tegen september vindt Woppaaaa, een bedrijf van de Koekelaarse Annelien Jonckheere, daar onderdak. Mensen met een autismestoornis zullen de treinreizigers, maar ook anderen, in de watten leggen met allerlei lekkers. Het project kan rekenen op overheidssteun.