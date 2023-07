WEER. In Houthulst kans op helder weer vanochtend

HET VERHAAL VAN WEST. De moord op Karel de Goede: “Hij werd genadeloos vermoord in de Sint-Donaaskerk, terwijl hij aalmoezen uitdeelde aan zijn volk”

Wat Tom Waes voor Vlaanderen heeft gedaan, doet HLN deze zomer voor West-Vlaanderen. Amateurhistoricus Ivan Vanherpe uit Ieper, auteur van tientallen geschiedenisboeken over de provincie, selecteerde voor ons tien verhalen die de geschiedenis van de kustprovincie hebben bepaald. We beginnen vandaag met een moordcomplot in een Brugse kerk op een man die vrede en welvaart bracht in West-Vlaanderen. Is er in Veurne nog een spoor te vinden van de moordenaars van Karel de Goede? En wat heeft het biertje Hapkin met dit verhaal te maken? Ontdek hier deel 1 van het Verhaal van West-Vlaanderen.