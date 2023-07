WEER. In Houthulst gedeeltelijk bewolkte ochtend

Zaakvoer­ster van bakkerij ‘t Krokantje overleden na hartader­breuk: “Enige troost is dat ze niet geleden heeft”

Marijke Coghe, de zaakvoerster van bakkerij ‘t Krokantje in Hooglede, is vorige donderdag totaal onverwacht overleden na een hartaderbreuk. Een paar uur eerder stond de goedlachse bakkersvrouw nog gewoon in de bakkerij. Ze was amper 57.