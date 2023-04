WEER. Bewolkt weer in Houthulst vanochtend

MIJN DORP. Leerkracht Brecht (42) koestert de nostalgie van Klerken: “Met de buren eentje drinken tijdens Smisse Kermis... Heerlijk”

Brecht Schotte (42) geeft beroepshalve les aan het vierde leerjaar in de vrije basisschool Madonna in Langemark-Poelkapelle. Daarnaast runt hij bij zijn woonst in Klerken het museum Klein Engeland, The Secret War Museum, want de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog begeestert hem. Hij woont zelf in een oude hoeve die de oorlogsgruwel overleefde. “Als leider van de speelpleinwerking kwamen we hier heks spelen in de ‘patattenkelder’. Toen al droomde ik ervan om er te wonen”, lacht Brecht die vol passie over ‘zijn’ dorp vertelt.