Waterlekken en een ‘matras’ zorgen voor problemen bij herinrichting kruispunt Jonkershove: “Maar we halen de deadline”

De gemeente investeert in de vernieuwing van de hoofdweg en het kruispunt in het centrum van Jonkershove. Zo worden de betonnen vakken vervangen door asfalt en verdwijnen de kasseien. Er komt ook een parking voor een vijftiental wagens. Die werken gebeuren niet zonder slag of stoot. “Vorige week ontstonden waterlekken toen nutsleidingen werden verplaatst”, duidt schepen Verbeure. “Vrijdag ontdekten we dan dat een strook van 30 meter geen draagkracht genoeg had. Een ‘matras’ heet dat in het vakjargon. De betonnen platen die erop lagen zorgden alsnog voor voldoende versteviging maar nu we voor asfalt kiezen is het belangrijk om die grond te verstevigen. Maandag hebben we dat gedaan zodat we hopelijk komende dinsdag kunnen asfalteren. We zullen dan ook de betonnen fietspaden op het kruispunt gieten. Intussen werken we verder in de Jonkershovestraat. Op de planning staat nog het verwijderen van het verkeersplateau in de Steenbeekstraat bij de Toekomststraat. Tegen eind november zouden de werken achter de rug moeten zijn.”