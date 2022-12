Wandelen langs het Heuvelpad van Klerken: ontdek de Boom van het Jaar 2022 en geniet van prachtige panorama’s

Houthulst/Moorslede Man steekt mes in borst van partner tijdens kerstfeest­je: 2 jaar cel, de helft met uitstel

Een kerstfeestje dat zwaar uit de hand liep, zo kan je de feiten die zich op zondag 26 december vorig jaar in een woning in de Klerkenstraat in Houthulst afspeelden wel noemen. Bij een ruzie tussen een koppel kreeg de vrouw een mes in de borst. De rechtbank in Ieper legt de dader nu een celstraf op van 2 jaar, waarvan de helft met uitstel.

15 december