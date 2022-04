Wandelaars redden samen met brandweer hond van verdrinkingsdood in vijver

Het was een wandelaar die maandagavond het dier zag spartelen in de waterplas langs de Stokstraat. De hond probeerde op alle mogelijke manieren op het droge te geraken, maar dat lukte niet op eigen kracht. De passant verwittigde de brandweer, maar besloot niet langer te wachten. Samen met een tweede wandelaar die passeerde, besloten ze zelf actie te ondernemen. Ze slaagden erin de hond aan een leiband vast te klikken en samen met de ondertussen toegesnelde brandweer konden ze de hond uit de vijver redden. Het beest vertoonde wat onderkoelingsverschijnselen, maar stelt het alles bij elkaar goed. Aanvankelijk was niet duidelijk van wie de viervoeter was, maar in de loop van de avond kon de hond toch herenigd worden met z’n baasjes. Hoe het dier kon ontsnappen, is evenwel niet duidelijk.