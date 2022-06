Vrije basisschool Houthulst krijgt aanzienlijke subsidie voor nieuwe vleugel

West-Vlaanderen 371 ‘hoppinpun­ten’ op komst in West-Vlaanderen

Nog in deze legislatuur zullen er in West-Vlaanderen worden 371 ‘hoppinpunten’ ingericht worden. Het gaat om vervoersknooppunten aan stations of bushaltes waar pendelaars vlot kunnen overschakelen tussen auto, (deel)fiets, bus of trein.

