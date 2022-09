Voor rechter na slag op oog van portier: “Ik wou gaan werken, maar had felle hoofdpijn”

Staden Burgemees­ter van Staden ziet kist Queen Elizabeth passeren: “Mensen klommen op lantaarnpa­len om een glimp op te vangen”

In de mensenzee die maandag in Londen koningin Elizabeth II een laatste groet bracht, stond ook Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). Hij zag de kist langskomen, weliswaar vanop een flinke afstand. “De sfeer is ronduit indrukwekkend. De hele stad is in rouw", zegt Vanderjeugd, die gisteravond ook enkele groten der aarde vlak bij hem zag passeren.

