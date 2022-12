Voor de durvers: Surprice lanceert de ijspizza als alternatief voor kerstbuche

Een kerstpizza ‘Tarte Tatin Apple Pie’ met gekarameliseerde appels en bladerdeeg of de pizza ‘Frutto di bosco Amarena’ met zoete rode vruchten. Deze twee pizza’s lanceert Christof Thorrez voor de komende feestdagen. “Nee, je stopt ze beter niet in de oven maar in de frigo want het zijn pizza’s gemaakt met vanille-ijs op een zachte biscuit en afgewerkt met fruit en chocolade. Door zijn originele vorm krijgt de feesttafel een compleet ander uitzicht.” Eén pizza in ijs kost 30 euro en kan je in zes stukjes snijden. “En ze smaken niet naar paprika, champignons en spaghettisaus maar naar artisanaal ijs. De toppings mag de klant zelf kiezen: van chocoladesaus tot een frambozencoulis. Wie durft het aan om een ijspizza te serveren na het kerstmaal?”