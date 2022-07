Vermeend waterlek in Houthulst blijkt diefstal door landbouwer te zijn

Abnormaal verbruik

Inspecteurs van De Watergroep voerden de voorbije weken een grondig onderzoek uit in de regio Houthulst-Klerken. Op basis van analyses van de cijfers van hun debietmeters had de watermaatschappij vastgesteld dat er ‘s nachts onverklaarbaar veel water verdween. “We krijgen in zo’n gevallen een automatisch signaal binnen”, vertelt woordvoerster Brigitte Van Damme. “Abnormaal verbruik kan wijzen op een waterlek, maar dan zou het waterverbruik zich niet hersteld hebben. Dat was in dit geval wel zo. In de betreffende meetzone registreerden we ‘s nachts en na een droge dag een groot tijdelijk nachtverbruik.”