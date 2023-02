Valse bankmedewerkers plunderen rekening van man in Houthulst: gelijkaardig onderzoek lopende in Lier

Scan

De onbekende man verliet vervolgens de woning, terwijl zijn “collega” aan de telefoon de computer van het slachtoffer vanop afstand overnam. Zogezegd om een scan uit te voeren. In werkelijkheid plunderde hij echter de rekening van de man. De politie Polder deed na de oplichting een oproep naar getuigen. “De persoon die zich uitgaf voor bankmedewerker is tussen de 25 en 30 jaar oud, heeft kort haar, een donkere huidskleur en spreekt Nederlands”, klonk het. “Hij verplaatst zich wellicht met een auto en werd mogelijk opgemerkt in de Steenstraat in Diksmuide en in de Steenstraat in Houthulst.”

Donderdag raakte bekend dat een dag na de feiten in Houthulst een 83-jarige dame in Lier op bijna krak dezelfde manier werd opgelicht. Of het om dezelfde daders ging, is niet duidelijk. De lokale politie van Lier beschikt alvast over mogelijke camerabeelden van de dader. “Wij zijn van die feiten voorlopig niet op de hoogte”, zegt korpschef Johan Geeraert van de lokale politie Polder. “Ons onderzoek is intussen volop aan de gang. We weten naar waar het geld van het slachtoffer is versluisd, maar vaak werken die daders met money mules. We proberen de verdachten nu in kaart te brengen.” Het fenomeen is in de politiezone alvast niet nieuw. Vorige zomer waarschuwden ze bij Polder al voor valse bankmedewerkers.