Uitbraak van Britse variant in Houthulst: al 110 mensen besmet met mogelijk meer besmettelijke coronavariant

HouthulstIn Houthulst, in de provincie West-Vlaanderen, is er een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. In het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem zijn er al 110 mensen besmet geraakt met de mogelijk besmettelijkere variant. Ook buiten het rusthuis stijgt het aantal besmettingen in de gemeente.

In totaal 63 bewoners, 38 medewerkers en 9 flatbewoners van woonzorgcentrum de Groene Verte in Merkem (Houthulst) zijn besmet met de Britse en veel besmettelijkere variant van het coronavirus, bevestigt Marc Van Ranst aan VTM NIEUWS. “Er zijn al 3 bewoners overleden”, stelt Houthulsts burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) in een eerste reactie.

Vermoeden bevestigd

“We hadden al een vermoeden, gezien het virus zo snel mensen infecteert”, reageert Hindryckx. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ons bevestigd dat het effectief om de besmettelijkere Britse variant gaat. Hoe die in het woonzorgcentrum is binnengedrongen blijft een raadsel.”

Ook buiten het rusthuis stijgt het aantal besmettingen in de gemeente snel. En ook daar gaat het om de Britse variant. “Vrijdag waren er 40, nu al 85 terwijl dat er twee weken geleden slechts 8 waren”, klinkt het. “Er zijn 31 mensen ouder dan 65 jaar. Van de 85 besmette inwoners wonen er 29 in de kern van Merkem.”

Quote De scholen sluiten is momenteel nog niet aan de orde maar de contract­tra­cers houden alles nauwlet­tend in het oog. Joris Hindryckx, burgemeester Houthulst

Alle sociale activiteiten verboden

Uit voorzorg besloot de gemeente eerder al om alle sociale activiteiten te verbieden. “De maatregelen die we vrijdag hebben genomen blijven van kracht. Dat betekent dat alleen de scholen, kinderopvang, bibliotheek en Kind & Gezin open mogen blijven. Ook de handelszaken moeten niet sluiten. De scholen sluiten is momenteel nog niet aan de orde maar de contracttracers houden alles nauwlettend in het oog.”

Drie mensen overleden

In woonzorgcentrum De Groene Verte zijn ze voorzichtiger dan ooit. “Dat is het enige wat we kunnen doen”, reageert directeur Jurgen Duyck. “Van de 63 besmette bewoners liggen er 7 in het ziekenhuis. Helaas zijn er ook al 3 mensen overleden. Negen bewoners van de assistentiewoningen op onze site zijn ook al besmet en van hen liggen er 2 in het ziekenhuis.”

Quote Onze medewer­kers hebben ons bevestigd dat ze niet naar Groot-Brittannië op reis zijn geweest. Contacttra­cers zijn volop bezig met onderzoek Jurgen Duyck, Directeur wzc De Groene Verte

“Onze medewerkers hebben ons bevestigd dat ze niet naar Groot-Brittannië op reis zijn geweest”, stelt Duyck verder. “Contacttracers zijn volop bezig met het onderzoek.” Dat bevestigt ook burgemeester Hindryckx. “De oorzaak van de uitbraak is nog niet bekend, maar we zijn volop bezig met contacttracing. Besmette personen moeten tien dagen in quarantaine, in plaats van zeven dagen bij een gewone besmetting.”

Hulp van Defensie

De burgemeester vroeg via de gouverneur ook al bijstand van Defensie om bij te springen in het woonzorgcentrum. De directeur kreeg intussen positief advies.

“Normaal gezien komen er volgende week een vijftal mensen meehelpen op de werkvloer”, legt Duyck uit. “Medewerkers die positief hebben getest maar niet ziek zijn of die ondertussen genezen zijn blijven aan de slag. We volgen de maatregelen rigoureus op. Voorlopig stijgen de besmettingscijfers in ons centrum minder spectaculair dan de voorbije dagen.”

Strengere politiecontroles

Door de politiezone Polder worden extra ploegen ingezet om toezicht te houden op de quarantainemaatregelen, zowel binnen de gemeente Houthulst als de naburige stad Diksmuide. Ook op het naleven van de opgelegde maatregelen opgelegd door de hogere overheden zal de politie strenger controleren.

Quote Momenteel tellen we 39 besmettin­gen in de voorbije zeven dagen. Het gaat om een lichte stijging maar we zijn waakzaam. Lies Laridon, Burgemeester Diksmuide

In buurstad Diksmuide houden ze de situatie eveneens goed in het oog. “De voorbije twee weken varieerde het aantal besmette Diksmuidelingen tussen de 25 en 35”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide. “Momenteel tellen we 39 besmettingen in de voorbije zeven dagen. Het gaat om een lichte stijging maar we zijn waakzaam. We hebben de politie opdracht gegeven om steekproefgewijs te controleren of de quarantainemaatregelen gerespecteerd worden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgt ons de gegevens van de mensen die in afzondering moeten. Bijkomende maatregelen nemen we voorlopig niet.”

Ook Britse variant in Veurne?

In het woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne kennen ze ook een sterke uitbraak . “Wij hebben nog niemand gehoord van het Agentschap Gezondheid en Zorg”, laat burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) van Veurne weten. “Ik betwijfel of het in Ter Linden ook om een Britse variant gaat want daar startte de besmetting op 20 december. Het gaat bij ons dus trager maar bijkomend onderzoek is nodig om zeker te zijn.”