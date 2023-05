Trio veroordeeld voor gewapende overval met ‘oud piratenpistool’: “Afrekening in drugsmilieu of lesje leren na geroddel over vriendin?”

Opnieuw waterlek in centrum Langemark: “Zwaar vervoer zou oorzaak kunnen zijn”

“Net op marktdag zaten we zonder water.” Jurgen Stratsaert (55) van café De Frontduif in Langemark zag woensdagochtend net als een dertigtal andere inwoners van de Boezingestraat geen water meer uit de kraan lopen. Jurgen vreesde even geen koffie meer te kunnen zetten voor zijn klanten, maar zo ver kwam het niet. “Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, bij een vorige breuk stond de straat zelfs onder water.”