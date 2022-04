Tiende Vredeszoektocht in Langemark: te voet of met de wagen

WO I

Ook met de wagen kun je op zoek gaan naar foto’s. “Deze zoektocht, die start aan Eetkaffee Steenstraete in Bikschote, is 45 kilometer lang en doorkruist alle deelgemeenten en parochies van de Bakelandtgemeente om te eindigen in Merkem (Houthulst)”, weet Vanacker. “Deze zoektocht staat in het teken van de herdenking van WO I.”

Prijs

Deelnemingsformulieren voor beide zoektochten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij Malengier Marcel en Degryse Mieke in de Langemarkstraat 52 in Zonnebeke en bij Danny Vanacker (0474/56.62.39) in de Eeckhoutmolenstraat 5c in Langemark. Ook zijn ze verkrijgbaar in ’t Munchenhof, Eetkaffee Steenstraete, Bistro De Koornbloem en Sportkaffee Eleven. Iedere deelnemer die zijn antwoordenblad tegen 30 augustus indient bij Danny Vanacker, heeft recht op een prijs.